Дед Мороз из Великого Устюга поздравил Париж с наступающим Новым годом

Перед церемонией зажжения огней гостей Русского дома ждал новогодний спектакль, подготовленный парижским детским театром "Апрелек"

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Париж, где поздравил детей и взрослых с наступающим Новым годом и зажег огни на елке в Русском доме науки и культуры.

Перед церемонией зажжения огней гостей Русского дома ждал новогодний спектакль, подготовленный парижским детским театром "Апрелек". Самой юной актрисе труппы всего 8 лет, ей досталась одна из главных ролей - она сыграла Снегурочку. Вместе с Дедом Морозом она и дети в зале помогали Герде спасти ее брата Кая от чар Снежной королевы.

Все места в актовом зале Русского дома были заполнены, некоторые родители наблюдали за спектаклем стоя. Исполняющая обязанности директора Русского дома Светлана Жилина рассказала, что в этом году в связи с многочисленными просьбами количество приглашений для детей было увеличено, однако, несмотря на это, уже за две недели до представления их разобрали. Всего в этом году для маленьких парижан и их родителей было организовано два спектакля, после которых они могли обменять приглашения на сладкие подарки.

"Новый год - это волшебный праздник, когда принято забывать и прощать все обиды. И вы сегодня показали, что такое дружба и любовь. Пусть в ваших сердцах всегда живет добрая сказка", - сказал Дед Мороз, обращаясь к детям.

После этого вместе с детьми он зажег огни на новогодней елке. Русский дом, как и в прошлом году, присоединился к акции "Елка желаний", поэтому присутствующие могли помочь детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям из малоимущих семей осуществить их мечты. Каждый мог снять с елки "желание", чтобы помочь в его исполнении.