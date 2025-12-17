Покупательница квартиры Долиной заявила, что отмечает победу с семьей

Полина Лурье поблагодарила всех за поддержку

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье отмечает победу в судебном процессе со своей семьей. Об этом она заявила в эфире "Пусть говорят" на Первом канале.

"Спасибо всем за поддержку. Сейчас отмечаю эту победу вместе со своей семьей", - сказала Лурье, которая вышла в прямой эфир по телефону.

Ранее сообщалось, что после оглашения решения суда Лурье встала спиной к журналистам и не отвечала на их вопросы. Она обняла своего адвоката Светлану Свириденко. Защитник Лурье поблагодарила СМИ за освещение процесса.