Покупательница квартиры Долиной заявила, что отмечает победу с семьей
Редакция сайта ТАСС
17:36
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье отмечает победу в судебном процессе со своей семьей. Об этом она заявила в эфире "Пусть говорят" на Первом канале.
"Спасибо всем за поддержку. Сейчас отмечаю эту победу вместе со своей семьей", - сказала Лурье, которая вышла в прямой эфир по телефону.
Ранее сообщалось, что после оглашения решения суда Лурье встала спиной к журналистам и не отвечала на их вопросы. Она обняла своего адвоката Светлану Свириденко. Защитник Лурье поблагодарила СМИ за освещение процесса.