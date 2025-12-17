Покупательница квартиры Долиной не планирует продавать это жилье

Полина Лурье хочет сделать ремонт для себя

Редакция сайта ТАСС

Полина Лурье © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не планирует продавать это жилье и хочет сделать ремонт для себя. Об этом она заявила в эфире "Пусть говорят" на Первом канале.

Читайте также

"Теперь у Полины есть дом". Верховный суд поставил точку в громком деле Долиной

"Эта квартира покупалась не как инвестиция, а для меня и для моих детей. Я планирую сделать там ремонт, так как у нас с Долиной разные вкусы. Я обращусь к дизайнеру, а еще хочу сделать перепланировку", - сказала Лурье, которая вышла в прямой эфир по телефону.