Главврач Кремлевской поликлиники рассказала, реально ли дожить до 120 лет

Это возможно, если следить за здоровьем, ходить на диспансеризацию и правильно питаться, рассказала Елена Ржевская

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Продолжительность жизни в 120 лет - вполне достижимая цель уже сейчас, заявила в интервью ТАСС главный врач поликлиники №1 Управления делами президента РФ Елена Ржевская.

"Абсолютно реально уже сейчас", - ответила специалист на вопрос, насколько реально достичь продолжительности жизни в 120 лет. Ржевская сказала, что среди пациентов Первой поликлиники продолжительность жизни уже намного превышает средние показатели по стране, есть несколько пациентов, отметивших вековые юбилеи.

Главврач уверена, что основной причиной увеличения продолжительности жизни является регулярная и обязательная диспансеризация. "Раннее выявление онкологии - и продолжительность жизни сразу же увеличивается. Все зависит от того, насколько правильно поставлен диагноз, насколько рано выявлен, а дальше профессиональное оказание помощи и возможность получить реабилитацию", - отметила Ржевская. Она добавила, что в поликлинике №1 этот цикл замкнут, поскольку есть отделение реабилитации.

"Если правильно питаться, следить за здоровьем, ходить на диспансеризацию - не только когда уже "жареный петух", а когда понимаешь: что-то немножко изменилось", - назвала врач условия долголетия.

Она подчеркнула, что также человек должен знать собственные "критические точки". "Надо знать свою наследственность, какие заболевания были у вас в роду. Даже не надо генетический паспорт делать. Просто нужно вспомнить, у мамы, у папы спросить, от чего бабушка умерла, от чего дедушка, прадедушка. Это же элементарно. Когда знаешь, какие заболевания были в роду, ты уже знаешь - мне надо вот это и вот это проверять", - объяснила Ржевская.

"Так что я думаю, если так подходить к здоровью, можно вполне замахнуться и на 120 лет", - заключила она.