В двух районах Петербурга и Кудрово в Ленобласти восстановили отопление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Авария на тепломагистрали на востоке Петербурга, из-за которой ранее было частично отключено отопление в Невском и Красногвардейском районах города, а также в расположенном рядом областном городе Кудрово, ликвидирована. Поврежденные участки труб заменены, а циркуляция теплоносителя восстановлена, сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и АО "ТЭК СПб".

"По состоянию на 22:30 [17 декабря] ТЭК и "Теплосеть" завершили заполнение магистрали теплоносителем и восстановили циркуляцию. Тепло и горячая вода поступают к домам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что предприятия подают теплоноситель до границ ввода в дома, а далее за подключение отвечают жилищные организации. "Они оповещены о необходимости подключения жилых домов. Если в вашем доме отсутствует отопление или ГВС, рекомендуется обращаться непосредственно в жилищную организацию", - отмечается в сообщении.

Об отключении отопления в связи с ремонтными работами после аварии на теплосетях сообщалось в среду днем. Только в Кудрово, по данным администрации Ленобласти, остались без тепла 79 многоквартирных домов. По итогу в общей сложности энергетики заменили 6,7 м дефектной трубы 1980 года постройки у дома по проспекту Большевиков, еще 6,5 м было смонтировано у дома на Российском проспекте взамен ненадежного участка 2005 года. В пресс-службе "Теплосети" и ТЭКа подчеркнули, что уже в следующем году запланирована масштабная реконструкция на обоих объектах.