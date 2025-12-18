В США оценят возможность ознакомления защиты Постового с секретными данными

Как уточнил адвокат россиянина Уильям Коффилд, отдельный юрист определит, имеют ли такие сведения отношение к делу

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Федеральный окружной суд в Вашингтоне, рассматривающий дело россиянина Дениса Постового, обвиняемого в поставках технологий двойного назначения в РФ, постановил оценить возможность предоставления его защите доступа к секретным данным, потенциально касающимся разбирательства. Об этом говорится в документах, поступивших в среду в электронную базу суда.

Как из них следует, федеральный суд столичного американского округа Колумбия удовлетворил ходатайство прокуратуры о назначении юриста, который будет рассматривать вопрос. Сторона обвинения ранее уведомила суд о том, что "дело может касаться секретной информации".

"По всей видимости, у властей есть определенная засекреченная информация, которую можно рассматривать как часть дела. И мы с ней не были ознакомлены, - сообщил ТАСС адвокат россиянина Уильям Коффилд. - И теперь назначили отдельного юриста, который занимается секретной информацией, чтобы он определил, имеет ли что-то из этого отношение к делу, можем ли мы с этим ознакомиться". "Но на данный момент решение не принято. Этот юрист должен рассмотреть это", - добавил адвокат. Говоря о потенциальном влиянии этих сведений на ход дела, он отметил: "Это может означать что-то или ничего. Мы пока не знаем".

Коффилд добавил, что Постовой в настоящее время по-прежнему находится под стражей Службы иммиграционного и таможенного контроля США. "Она все еще занимается процедурой его депортации. Но он еще не депортирован", - уточнил адвокат. Американский суд, рассматривающий иммиграционные вопросы, ранее постановил начать в декабре процедуру депортации Постового из США в Россию. "Как я понимаю, Минюст США не хочет, чтобы его депортировали. Так что имеются разногласия между двумя федеральными ведомствами", - пояснил Коффилд.

Говоря о дальнейшем развитии ситуации, касающейся Постового, адвокат пояснил: "Думаю, есть только два варианта. Первый - его депортируют. Второй - его освободят из-под стражи Службы иммиграционного и таможенного контроля, чтобы он мог защищать себя в деле Минюста США. В конечном счете произойдет либо то, либо другое".

Обвинения в отношении россиянина

Министерство юстиции США объявило 16 сентября 2024 года, что Постовой был задержан в Сарасоте (штат Флорида). Он обвиняется в нарушениях американского режима экспортного контроля, контрабанде и попытке отмывания денег. По версии властей, он незаконно экспортировал в РФ технологии двойного назначения, которые якобы могли использоваться в ходе специальной военной операции на Украине. Впоследствии Постового по решению суда во Флориде доставили в Вашингтон.

Федеральный суд в столичном округе Колумбия в сентябре текущего года разрешил перевести его под домашний арест во Флориде до начала разбирательства по существу. Однако еще до освобождения и перевода под домашний арест Постовой был взят под стражу сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Они поместили его в центр содержания в Фармвилле (штат Вирджиния). Одной из причин этого, как уточнил адвокат, было то, что у россиянина "нет легального статуса в США".

Как сообщили ТАСС 17 сентября в посольстве РФ в Вашингтоне, диппредставительство следит за ситуацией в связи с задержанием Постового Службой иммиграционного и таможенного контроля.