Электропроводку в доме Долиной в Москве заменят через 10 лет

Согласно региональной программе капремонта, в последнюю очередь, в 2042-2044 годах, планируется привести в порядок подъезд и мусоропровод

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Электропроводку в доме, где расположена московская квартира, принадлежавшая певице Ларисе Долиной, заменят после 2036 года, а стояки с горячей и холодной водой - после 2039 года. Соответствующие сроки опубликованы на сайте мэра и правительства столицы.

Так, согласно странице региональной программы капремонта на период до 2044 года, девятиэтажный дом №3 в Ксеньинском переулке был построен в 1997 году, его жильцы оплачивают взносы на капремонт с июля 2015 года. Согласно представленному перечню, в период 2024-2026 годов здесь был запланирован ремонт или замена лифтового оборудования и ремонт лифтовых шахт. Затем, в 2036-2038 годах, планируется отремонтировать внутридомовые инженерные системы электроснабжения, внутридомовые системы горячего водоснабжения и отопления, а также крышу.

Позже, в 2039-2041 годах, в здании отремонтируют внутридомовые инженерные системы холодного (стояки и разводящие магистрали) и горячего (стояки) водоснабжения, водоотведения (канализации и стояки) и теплоснабжения (стояки). Кроме того, в эти три года планируется произвести ремонт пожарного водопровода, фасада, внутреннего водостока и фундамента. В последнюю очередь, в 2042-2044 годах, планируется привести в порядок подъезд и мусоропровод (отремонтировать либо заменить).

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Ларисы Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

Всего в столичную программу капремонта включено более 29,7 тыс. домов общей площадью свыше 307 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 117 тыс. лифтов.