Верховный суд вернул доверие: реакция на решение по делу Долиной
Редакция сайта ТАСС
17:36
Верховный суд России отменил предыдущее решение по спору о квартире певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила, что суд признал право собственности спорной квартиры за Лурье. По ее словам, из резолютивной части решения суда следует, что иск Долиной к Лурье отклонен в полном объеме. Как подчеркнула Свириденко, это значит, что право собственности признано за покупательницей, а ее встречный иск к Долиной о выселении артистки будет решен в Мосгорсуде в ходе повторного рассмотрения дела во второй инстанции.
ТАСС собрал реакцию на решение суда
- Участники круглого стола в Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда, сообщил глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат подчеркнул, что законодатели теперь должны предложить дополнительные механизмы защиты добросовестных покупателей жилья. "Я считаю, что надо править Гражданский кодекс для того, чтобы переход права собственности [в случае расторжения сделок] в обязательном порядке происходил только тогда, когда вернулись в полном объеме денежные средства", - сказал Нилов.
- Эксперт Народного фронта Павел Склянчук заявил, что решение суда можно назвать торжеством здравого смысла. "Многие интуитивно понимали неправильность решений, вынесенных судами нижестоящих инстанций. Сейчас ВС это подтвердил. Я думаю, что прошедшая информационная кампания вокруг дела Долиной в целом позитивно скажется на рынке недвижимости", - сказал он. По его словам, люди будут больше обращать внимание на чистоту сделок купли-продажи, проверять историю владения объектом недвижимости, оформлять сделки в безналичной форме.
- Склянчук считает, что покупатели перестанут бояться "вторички" после решения суда. "Решение Верховного суда позволит людям, продающим квартиру на вторичном рынке, вздохнуть с облегчением. К собственникам пенсионного возраста, продающих квартиры, к которым сформировалась предвзятое отношение. Верховный суд расставил все точки над "и", в результате решение поспособствует оживлению деловой активности при продаже вторичной жилой недвижимости", - заявил он.
- Верховный суд своим решением восстановил доверие к рынку вторичной недвижимости и защитил права добросовестных покупателей, отметил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. "При этом такой прецедент, вероятно, заложил основу для разработки дальнейших мер по совершенствованию законодательства в части защиты интересов, вероятно, всех сторон сделок", - сказал эксперт.
- В "Справедливой России" также поддержали решение. "Не могу не приветствовать вердикт Верховного суда России, который выглядит торжеством здравого смысла. Потому что предыдущие решения судов выглядели издевательством над правосудием и справедливостью", - отметил лидер партии Сергей Миронов. Он выразил надежду, что суды будут последовательно осуществлять правосудие в России в соответствии с буквой и духом закона. По его мнению, общество нуждается в этом, люди должны быть уверены, что государство может защитить их законные интересы.
- Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что решение суда снизит число "перекосов в судебной практике" по таким делам в нижестоящих инстанциях. По его словам, правоприменительная практика по таким вопросам показала, что "законодательство нужно прописать более подробно, более детально". Парламентарий при этом отметил, что в России нет прецедентного права, поэтому нет гарантии, что после решения Верховного суда РФ от 16 декабря будут пересмотрены все решения, которые ранее были приняты судами более низких инстанций по аналогичным делам.