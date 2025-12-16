Статья

Верховный суд вернул доверие: реакция на решение по делу Долиной

Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

Верховный суд России отменил предыдущее решение по спору о квартире певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила, что суд признал право собственности спорной квартиры за Лурье. По ее словам, из резолютивной части решения суда следует, что иск Долиной к Лурье отклонен в полном объеме. Как подчеркнула Свириденко, это значит, что право собственности признано за покупательницей, а ее встречный иск к Долиной о выселении артистки будет решен в Мосгорсуде в ходе повторного рассмотрения дела во второй инстанции.

