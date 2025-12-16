В ГД приветствовали решение Верховного суда РФ по делу Долиной

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что законодатели должны предложить дополнительные механизмы защиты добросовестных покупателей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Участники круглого стола в Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда РФ по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщил ТАСС глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Я приветствую такое решение суда", - сказал парламентарий, назвав его ожидаемым. Он сказал, что итоговая часть заседания Верхового суда совпала по времени с круглым столом в Госдуме, где с участием депутатов разных фракций, риелторов, чиновников и пострадавших покупателей обсуждались как раз проблемы сделок с недвижимостью.

"Участники круглого стола аплодисментами встретили это решение [Верховного суда]", - отметил Нилов.

Депутат подчеркнул, что законодатели теперь должны предложить дополнительные механизмы защиты добросовестных покупателей жилья. "Я считаю, что надо править Гражданский кодекс для того, чтобы переход права собственности [в случае расторжения сделок] в обязательном порядке происходил только тогда, когда вернулись в полном объеме денежные средства", - сказал Нилов.

Кроме того, по его словам, у продавца и покупателя должна быть в том числе возможность проведения видеофиксации сделки и проверки на детекторе лжи.