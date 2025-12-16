В "Справедливой России" назвали решение по делу Долиной торжеством здравого смысла

Лидер партии Сергей Миронов отметил, что предыдущие вердикты судов выглядели издевательством над правосудием и справедливостью

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Решение Верховного суда РФ по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной стало торжеством здравого смысла. Такое мнение ТАСС выразил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Не могу не приветствовать вердикт Верховного суда России, который выглядит торжеством здравого смысла. Потому что предыдущие решения судов выглядели издевательством над правосудием и справедливостью", - отметил Миронов.

Он выразил надежду, что суды будут последовательно осуществлять правосудие в России в соответствии с буквой и духом закона. По его мнению, общество нуждается в этом, люди должны быть уверены, что государство может защитить их законные интересы.

"Дело Долиной обнажило системный сбой в работе судебной системы. В погоне за защитой прав пенсионеров государство стало попирать права добросовестных граждан. Депутаты "Справедливой России" обратили внимание на эту проблему еще несколько месяцев назад, подготовили поправки в законодательство и обратились в Верховный суд", - подчеркнул депутат.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась покупатель Полина Лурье.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной".