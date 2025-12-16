Депутат Гаврилов: решение ВС по делу Долиной задает ориентир

Правосудие защитило зарегистрированное право собственности покупателя жилья, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной и Полины Лурье защищает зарегистрированное право собственности покупателя и, таким образом, задает ориентир. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

Читайте также

"Теперь у Полины есть дом". Верховный суд поставил точку в громком деле Долиной

"Верховный суд РФ отменил решения трех инстанций по спору о квартире Ларисы Долиной и Полины Лурье и отказал в иске о признании сделки недействительной. Право собственности на квартиру принадлежит Полине Лурье, решение вступило в силу немедленно. При этом отдельное требование покупательницы, связанное с прекращением права пользования квартирой со стороны Долиной и освобождением помещения, направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда", - указал он.

Фраза про недопущение необратимых последствий в подобных спорах обычно означает, что до завершения всех процессуальных стадий суды стараются удержать ситуацию в рамках официальной процедуры: сохраняют обеспечительные меры, сохраняют временно порядок пользования, ограничивают регистрационные действия, пояснил Гаврилов.

"Для рынка жилья такой подход особенно чувствителен, потому что квартира как вещь в большинстве случаев подлежит возврату в натуре. Здесь часто риск переносится на добросовестного покупателя, который уже заплатил деньги и зарегистрировал право. Решение Верховного суда по делу Долиной и Лурье задает ориентир: защищается зарегистрированное право собственности покупателя, а связанные вопросы исполнения должны решаться через суд и в установленном порядке, без подмены юридической оценки информационными версиями", - отметил парламентарий.

Российская система не построена на жестком прецеденте, при этом позиции Верховного суда обычно учитываются при рассмотрении схожих дел, которые будут рассматриваться в дальнейшем или уже находятся в производстве, подчеркнул Гаврилов.

"Выводы по этому спору будут внимательно читать те, кто покупает жилье на вторичном рынке, банки, нотариусы и регистраторы: от единообразия подхода зависит цена риска и готовность участников заключать сделки в обычном режиме. Возможно, что Верховный суд на одном из будущих пленумов даст официальные разъяснения - чем должны руководствоваться суды при рассмотрении споров о признании недействительными сделок купли-продажи жилья", - предположил депутат.

О деле Долиной

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Ларисы Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже она обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой аферы, а затем добилась отмены сделки через суд.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 гг. рассмотрели более 50 подобных споров.