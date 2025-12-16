Депутат Делягин: решение ВС по делу Долиной снизит перекосы в судебной практике

Зампред комитета Госдумы по экономической политике напомнил, что в России нет прецедентного права

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Решение Верховного суда РФ по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной снизит число "перекосов в судебной практике" по таким делам в нижестоящих инстанциях. Такое мнение ТАСС высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия").

Верховный суд России 16 декабря отменил решения нижестоящих судов по спорной квартире Долиной, которые ранее признали за ней право собственности. Как пояснил судья Верховного суда, "продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем".

"Решение абсолютно радостное. Перекосы в судебной практике были в результате дела Долиной, но на самом деле это началось с 2003 года. Благодаря этому решению Верховного суда перекосов будет отчетливо меньше", - сказал депутат.

По его словам, правоприменительная практика по данным вопросам показала, что "законодательство нужно прописать более подробно, более детально". Парламентарий при этом отметил, что в России нет прецедентного права, поэтому нет гарантии, что после решения Верховного суда РФ от 16 декабря будут пересмотрены все решения, которые ранее были приняты судами более низких инстанций по аналогичным делам.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась покупатель Полина Лурье.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной".