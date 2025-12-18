Главврач кремлевской поликлиники сообщила о самых частых проблемах после ковида

Наиболее распространенными последствиями перенесенного вируса стали неврологические осложнения и проблемы с суставами, отметила Елена Ржевская

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Самыми распространенными медицинскими последствиями после пандемии коронавируса стали неврологические осложнения и проблемы с суставами, рассказала в интервью ТАСС главный врач поликлиники №1 Управления делами президента РФ Елена Ржевская.

"Ковид повлек много осложнений... И больше всего, по нашим наблюдениям, это неврология и проблемы с суставами", - констатировала специалист.

По ее словам, "неврологи и травматологи после ковида - одни из самых востребованных врачей". "Даже думаем увеличивать количество травматологов. Мы ведь привыкли, что на первом месте кардиология, потому что контингент поликлиники - это госслужащие с высокой нагрузкой и стрессами, а тут травматологи потребовались", - сказала Ржевская.

Первая поликлиника, которую многие называют "Кремлевка", была создана в 1925 году для амбулаторного обслуживания руководства страны. "На данный момент у нас есть так называемый прикрепленный контингент - 14 тыс. человек - госслужащие, депутаты, на которых есть госзаказ. Это около 60% от общего количества пациентов, все остальные - коммерческие по разным программам", - сообщила Ржевская, подчеркнув, что наблюдаться в поликлинике может любой желающий. Среди пациентов есть не только россияне из разных регионов, но и иностранцы, в том числе королевские особы.

Главврач назвала три главных принципа "кремлевской медицины": "На первом месте слово "качество". Второе - индивидуальный подход. А третье - самопожертвование врачей. Они не просто работают - сгорают". "Мы самая большая поликлиника в Европе. Еще одна подобная есть только в Австралии", - уточнила Ржевская.

