Среди молодежи 54% опрошенных хотели бы снова отправлять письма Деду Морозу

Также 29% респондентов 35-44 лет не против вернуть такие традиции, как изготовление самодельных гирлянд и бумажных флажков, говорится в совместном исследовании сервиса "Купер" и компании "ОнИн"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 50% опрошенных представителей молодежи хотели бы вновь писать новогодние письма Деду Морозу, как делали это в детстве. Об этом сказано в совместном исследовании сервиса доставки "Купер" и исследовательской компании "ОнИн" (текст есть у ТАСС).

"Многие хотели бы вернуть в свою жизнь ритуалы, которые делали праздник особенным в детстве. Так, половина молодежи (54%) не прочь снова писать письма Деду Морозу", - говорится в тексте.

По данным опроса, у поколения миллениалов (35 лет - 44 года) сильна тяга к совместному творчеству. Так, 29% респондентов хотели бы делать гирлянды и бумажные флажки своими руками. Среди россиян 25-34 лет 26% участников опроса хотели бы возродить традицию семейного просмотра "Иронии судьбы".

Праздничное настроение россиян поддерживают проверенные новогодние традиции. Большинство респондентов всех возрастов смотрят любимые новогодние фильмы (48%). В то же время среди молодых людей 18-24 лет более трети опрошенных (36%) поддерживают праздничное настроение благодаря подаркам - открывают их в определенное время. Среди респондентов 25-34 лет 16% устраивают праздничные фотосессии. А 19% россиян старше 55 лет обязательно звонят родственникам и друзьям.

Кроме того, продлить праздничное настроение помогает встреча Старого Нового года. Согласно данным аналитиков, эта традиция популярна у трети россиян (35%). Обычай особенно силен в крупных городах: 39% москвичей, 31% петербуржцев и 33% жителей Екатеринбурга не прощаются с новогодним настроением вплоть до середины января.

Предпочтения в праздновании разнятся в зависимости от возраста. Так, для 68% россиян 25-34 лет главное - провести вечер в кругу семьи. Среди молодежи 19% респондентов предпочитают встретить его в компании друзей. А среди представителей старшего поколения 33% опрошенных в этот день любят пересматривать новогодние фильмы и телепередачи, сказано в исследовании.

Опрос проведен в ноябре 2025 года в городах-миллионниках по всей России, охват составил более 2,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет и старше.