Главврач Кремлевской поликлиники призвала перед Новым годом пройти медосмотр

По мнению Елены Ржевской, самое главное, нужно сделать гастроскопию и колоноскопию

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россиянам для полноценного долголетия обязательно нужно регулярно проходить диспансеризацию, уверена главный врач Поликлиники №1 Управления делами президента РФ Елена Ржевская. В беседе с ТАСС она также посоветовала перед Новым годом посетить не салон красоты, а сделать несколько медицинских исследований.

"Сегодня у нас есть эффективная система обследований, мы можем при регулярной диспансеризации обнаружить не только сами заболевания на ранних стадиях, но и определить предрасположенности каждого человека к ним", - сказала Ржевская. По ее словам, "хотя врач не способен повлиять на такие факторы риска, как возраст и генетика, он может научить пациента правильному образу жизни, чтобы свести к минимуму вероятность развития большинства болезней".

Главврач отметила, что само понятие диспансеризации появилось в Первой поликлинике, которая сегодня отмечает вековой юбилей. "Еще в 1922 году были организованы первые регулярные медосмотры всех прикрепленных пациентов. В 1930-е годы в кремлевской поликлинике впервые в амбулаторной практике началось активное врачебное наблюдение за пациентами с некоторыми опасными заболеваниями - малярией, раком, гипертонической болезнью", - сообщила Ржевская.

Она обратила внимание на то, что "с 1940 года впервые в мировой амбулаторной практике диспансеризация включается в план работы Поликлиники, но воплотить идею помешала война", потому реализацией занялись уже после Победы. "В 1967 году начальником 4-го Главного управления при Минздраве СССР стал Евгений Чазов. Он соединил разрозненные элементы диспансерного наблюдения и создал единую систему диспансерного ведения пациентов", - констатировала главврач.

"С 1977 года Поликлиника перешла к всеобщей диспансеризации прикрепленного контингента. Была разработана и схема наблюдения и посещения лечащего врача после тех или иных заболеваний: после инфаркта - каждый месяц, при гипертонической болезни - два раза в квартал. Такая система позволила существенно снизить частоту сердечно-сосудистых катастроф у людей трудоспособного возраста", - указала специалист.

Ржевская подчеркнула, что "такой подход к профилактике позволил увеличить продолжительность полноценной жизни тех, кто проходит диспансеризацию", а "диспансеризация нужна не только людям в возрасте, особенно в нынешнее время стрессов и недосыпания".

Предновогодний осмотр

Главврач Поликлиники №1 дала предновогодние советы: "Каждый решает для себя сам, но я всегда говорю, что в конце года вы точно должны сходить на УЗИ, посмотреть внутренние органы и, самое главное, сделать гастроскопию и колоноскопию. Сейчас это все под седацией, во сне, никаких неприятных ощущений". "Потом уже можно и к стоматологу", - добавила Ржевская.

По ее мнению, во время новогодних каникул можно делать "все, что душа просит", но "главное - отдохнуть".