На трассе "Байкал" в Бурятии сняли ограничение движения

На дороге работает специализированная дорожная техника

УЛАН-УДЭ, 18 декабря. /ТАСС/. Дорожные службы сняли ограничение движения для большегрузного транспорта на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Тарбагатайском районе Бурятии. Об этом сообщили в Упрдор "Южный Байкал".

Ранее на участке трассы с 465-го по 495 км (село Вознесеновка - село Тарбагатай) ввели временное ограничение движения для крупногабаритного грузового транспорта из-за снегопада.

"Временные ограничения движения большегрузного транспорта на участке 465 - 495 км сняты", - сообщили в "Южном Байкале".

Ограничение вводилось в профилактических целях. На участке работает специализированная дорожная техника.

Южный циклон вызвал сильные снегопады в центральных районах Бурятии. На расчистку федеральных и региональных трасс вышло более 100 единиц техники. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до 19 декабря включительно.