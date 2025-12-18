МВД по ДНР взяло на себя расходы по лечению раненных 17 декабря сотрудников

Пострадавшим оказывают высококвалифицированную медпомощь

ДОНЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. МВД по Донецкой Народной Республике взяло на себя все расходы по лечению и реабилитации трех сотрудников, раненных 17 декабря из-за детонации взрывоопасного предмета в Кураховском округе, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В ходе происшествия травмы различной степени тяжести получили еще трое наших коллег, - сказано в сообщении. - МВД по ДНР полностью взяло на себя все расходы, связанные с их лечением, реабилитацией и восстановлением".

Отмечается, что пострадавшим оказывают высококвалифицированную медпомощь. В министерстве выразили благодарность медикам лечебных учреждений, где оказывают помощь пострадавшим, лично главному врачу Республиканской клинической больницы им. Калинина Ивану Плахотникову и руководителю Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Андрею Боряку.

"Глава ДНР лично дал поручение министерству здравоохранения обеспечить всестороннее лечение и наилучшие условия для скорейшего выздоровления наших сотрудников УВМ, которые выполняют крайне важную работу на освобожденных территориях по оказанию государственных услуг населению", - заключили в пресс-службе.

17 декабря в селе Константиновка к юго-востоку от освобожденного от ВСУ Курахова погибла при исполнении служебного долга одна сотрудница управления по вопросам миграции (УВМ) МВД по ДНР, еще трое - ранены. Причина - детонация взрывоопасного предмета. Погибшая - капитан полиции Виктория Черепнина - будет посмертно представлена к государственной награде.