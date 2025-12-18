В Орле простились с директором музея-заповедника "Спасское-Лутовиново"

Похороны Сергея Ступина состоятся на Наугорском кладбище

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 18 декабря. /ТАСС/. Церемония прощания с директором государственного мемориального музея-заповедника И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" Сергеем Ступиным прошла в Орловском академическом театре. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ступин умер 16 декабря в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.

"Церемония прощания с директором музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" Сергеем Афанасьевичем Ступиным состоялась сегодня в Орловском государственном академическом театре И. С. Тургенева", - сообщили в пресс-службе, добавив, что отпевание пройдет в храме Казанской иконы Божией Матери в Орле, а похороны состоятся на Наугорском кладбище.

Губернатор региона Андрей Клычков выразил соболезнования родным и близким Ступина. "Сегодня мы прощаемся с человеком, который был врачом, депутатом, мэром, зампредом правительства, но самое главное - был человеком. С ним было очень легко и очень просто. Несмотря на сложные этапы жизни, он всем нам давал возможность смотреть на эту жизнь как-то немножко проще. Вечная память. Искренние слова благодарности и соболезнования", - цитирует пресс-служба главу региона.

Ступин родился 17 июня 1965 года, окончил в 1988 году Рязанский мединститут. Работал в больнице им. Н. А. Семашко в Орле, совмещал работу в гастроэнтерологическом отделении с работой в бригаде скорой помощи и преподаванием в Орловском медучилище. В марте 2011 года стал депутатом Орловского горсовета, а с 31 января 2012 был назначен мэром Орла. В октябре 2019 года назначен директором музея-заповедника "Спасское-Лутовиново", в мае 2023 года он стал председателем Общественной палаты Орловской области.