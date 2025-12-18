Статья

Мечта маленького Тимура: как Путин помог мальчику стать "юным сотрудником ДПС"

Президент России 18 декабря созвонился с пятилетним Тимуром из Ханты-Мансийского автономного округа, желание которого он исполнил в рамках акции "Елка желаний"

Редакция сайта ТАСС

Тимур и его мама Анастасия во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным © ТАСС/ Ruptly

Президент РФ Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту пятилетнего Тимура из ХМАО, отец которого погиб в сентябре 2024 года под Бахмутом после атаки дрона. Мальчик оставил свое пожелание на "Елке желаний": он хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС.

Приехав в Москву 18 декабря, Тимур целый день провел в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, где ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции, показали экипировку автомобиля ДПС, рассказали про работу госавтоинспектора и так далее. Когда он был в этом здании, ему позвонил президент.

© ТАСС/ Ruptly

Путин поинтересовался, кем Тимур видит себя в будущем с учетом полученного опыта. На что мальчик с готовностью отреагировал: "Сотрудником ДПС".

"Ух ты! Здорово! - ответил президент. - Я тебя поздравляю. Ты знаешь, это хороший выбор. Потому что это очень важная работа. И для того, чтобы у нас все работало хорошо в экономике, чтобы транспорт двигался, чтобы безопасность людей обеспечивать. Это хороший выбор. Ну, ты еще юный сотрудник ДПС. Время пройдет, может быть, как-то будут меняться твои интересы и приоритеты. Но все равно - ты на правильном пути".

Мама Тимура в свою очередь рассказала о своих впечатлениях от Москвы - столицу они посещают первый раз. "Москва - красавица. Мы гордимся Москвой", - отреагировал президент.

Мальчик поблагодарил главу государства за исполнение мечты, а потом уточнил: "Владимир Владимирович, можно вам подарок отправить?"

"Спасибо, какой?" - поинтересовался в ответ Путин. Тимур не стал раскрывать секрет. "Вы узнаете скоро", - пообещал он. Президент рассмеялся и вновь поблагодарил мальчика. "Спасибо, Тимур", - сказал он.

Глава государства также спросил у мальчика, что он попросил у Деда Мороза на Новый год.

"Санки? Супер", - отреагировал президент, услышав ответ. И дал Тимуру напутствие: "Я думаю, что дедушка Мороз обязательно пришлет санки. Только ты, когда будешь кататься на санках, будь осторожным, аккуратным, ладно? Имей в виду, что те навыки, которые ты получил сейчас в Москве, общаясь с сотрудниками Дорожно-постовой службы, ты должен иметь в виду и применять, когда ты сам будешь кататься на санках. Ни в коем случае не выскакивай на какие-то проезжие части, где машины ездят!"

"Никогда не буду", - пообещал мальчик.

"Молодец! - добавил Путин. - Я тебя обнимаю крепко и целую. Всего самого-самого хорошего тебе. С наступающим Новым годом!"

© ТАСС/ Ruptly

3 декабря на площадке международного форума "Мы вместе" президент принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", выбрав три открытки-шарика.

Оказалось, что семилетний Игорь из Московской области мечтает посетить музей Мирового океана в Калининграде. Тимур из ХМАО загадал попробовать себя в роли сотрудника ДПС, а девятилетняя Варвара из Москвы хотела бы встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса.