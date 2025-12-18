Фермеры уезжают из Брюсселя после завершения акций протеста

По оценкам полиции, всего в них участвовали около 8 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Колонны тракторов фермеров покидают Брюссель после акций протеста в Евроквартале против аграрной политики Еврокомиссии, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также

Задержка саммита и горящие покрышки. Фермеры вышли на протесты в Брюсселе

По всему центру города, где стояли пригнанные фермерами тракторы, остались вываленные прямо на тротуар кучки свежей картошки. Немалую ее часть колеса сотен тракторов размазали по проезжей части.

Предприимчивые брюссельцы выбирают из этих куч картошку получше и собирают в полиэтиленовые пакеты. Фермеры машут им из кабин тракторов, отмечая, что "лучше раздать, чем похоронить".

По оценкам полиции, всего в акции протеста участвовали около 8 тыс. человек и порядка 1 тыс. тракторов, однако организаторы акции - Федерация молодых фермеров Европы и примкнувшие к ней другие аграрные ассоциации - говорят о "десятках тысяч участников и нескольких тысячах тракторов". Один только фермерский профсоюз Франции FNSEA заявил, что в Брюссель на протесты приехали 4 тыс. французских аграриев из всех регионов страны.

Закат аграрной Европы

Корреспондент ТАСС поговорил на акции с представителями фермерских сообществ Бельгии, Франции, Германии, Испании, Польши, среди протестующих были также замечены флаги или символика Венгрии, Италии, Нидерландов. В беседе с ТАСС фермеры заявляли, что протестуют против политики Еврокомиссии, которая "убивает европейскую модель высококачественного сельского хозяйства.

"Себестоимость нашей продукции скоро превысит цену, за которую мы можем ее продать. И Еврокомиссия действует с обеих сторон - себестоимость растет из-за зеленой политики Брюсселя, а [закупочная] цена находится под давлением иностранных производителей, где нет этих навязанных норм, и с которыми ЕС заключает соглашения о свободной торговле", - отметила одна из участниц акции. Одним из лозунгов протеста был отказ от лоббируемого Еврокомиссией соглашения о свободной торговле со странами Латинской Америки.