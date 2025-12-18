Нарышкин: СВР повышает планку для приема на работу

Уровень кандидатов это позволяет, отметил директор Службы внешней разведки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Уровень кандидатов в Службу внешней разведки (СВР) РФ сегодня позволяет ведомству повышать свои стандарты для приема на работу. Об этом заявил в интервью ТАСС директор СВР Сергей Нарышкин.

"У нас довольно высокие критерии отбора кандидатов для работы в Службе внешней разведки. Они всегда были высокие, но мы планку не снижаем, а, может быть, даже только повышаем. И в таких условиях нам удается пополнять кадры разведки новыми, молодыми, талантливыми сотрудниками, умными, подготовленными, интеллектуально развитыми, с хорошим образованием и имеющими страстное желание служить Отечеству", - отметил он.

При этом директор СВР согласился, что аура патриотизма и романтики в профессии продолжает работать и привлекать кандидатов. "Коллеги рассказывали, что сложно было в 90-е годы, но этот период уже пройден, давно пройден", - заключил директор СВР.