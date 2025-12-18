В Волгоградской области задержали подозреваемого в отравлении лошадей

Задержанный мужчина был ранее судим

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали ранее судимого жителя Волгоградской области, подозреваемого в жестоком обращении с животными, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МВД по региону. Мужчина задержан после очередного случая отравления кислотой пяти лошадей.

В начале декабря в одном из конных клубов региона сообщили об отравлении неизвестным мужчиной нескольких животных, которым влили кислоту. Одна лошадь находится в критическом состоянии, другие в стабильно тяжелом. В клубе заявили, что это не первый случай нападения на животных, первый произошел весной текущего года. Полиция начала проверку этого сообщения.

"В ночь с 12 на 13 апреля 2025 года на территорию конного клуба Волжского проник неизвестный, который отравил коня путем введения шприцем внутримышечной инъекции с неизвестным веществом. В результате преступных действий животное погибло. <...> В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен ранее судимый 40-летний подозреваемый", - сообщили в пресс-службе.

По факту отравления лошадей возбуждено уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Полицейские устанавливают причастность мужчины к другим преступлениям, в том числе к отравлению животных кислотой на прошлой неделе.