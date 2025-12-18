В ДНР заявили о важности суда по делу о геноциде в Донбассе

Благодаря судебному процессу родные жертв преступлений Киева получат шанс на справедливость, отметила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Родные и близкие жертв киевского режима получат шанс на справедливость благодаря суду по делу о геноциде в Донбассе. Такое мнение высказала ТАСС уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"В первую очередь судебный процесс важен для родных и близких жертв преступлений Киева, в особенности - детей. Справедливость должна восторжествовать, и она обязательно восторжествует - это наш долг перед погибшими братьями и сестрами. Сегодня над этим вопросом тщательно работают все компетентные органы и ведомства, и я уверена - результат будет", - сказала Морозова.

Она убеждена, что суд необходим, даже если часть фигурантов окажется вне поля российских правоохранителей. "Убийцы и преступники будут носить своего рода клеймо, которое в стремительно меняющейся, благодаря действиям наших дипломатов и защитников, международной повестке рано или поздно станет их приговором и причиной возможной экстрадиции на территорию РФ, где их будет ждать справедливое наказание", - подчеркнула собеседница агентства.

Морозова рассчитывает, что в случае обвинительного приговора это станет "своего рода часом прозрения" для международного сообщества. "Думаю, у жителей многих стран, ранее поддерживающих Украину, появится ряд вопросов к своим национальным правительствам. Для Киева же это станет концом не только для правящего режима, который должен попасть в изоляцию и под самые жесткие санкции, но и для целой государственной идеологии, построенной на терроре, лжи и насилии", - заключила омбудсмен ДНР.

В декабре Генпрокуратура РФ направила в суд дело о геноциде населения ДНР и ЛНР со стороны Киева. Пожизненное лишение свободы грозит 41 обвиняемому из числа бывшего и действующего политического и военного руководства Украины.