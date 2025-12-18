Экс-гонщик NASCAR Биффл погиб при крушении бизнес-джета в Северной Каролине

Жертвами ЧП также стали члены семьи бывшего спортсмена, сообщил член Палаты представителей Конгресса США Ричард Хадсон

Редакция сайта ТАСС

Грегори Биффл © Gregory Shamus/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Бывший гонщик Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Грегори Биффл и его семья разбились в результате крушения самолета в штате Северная Каролина. Об этом сообщил член Палаты представителей Конгресса США Ричард Хадсон.

"Я глубоко опечален потерей Грега, Кристины и их детей. Сердцем я со всеми теми, кто любил их", - написал конгрессмен в X.

Телеканал ABC News со ссылкой на шерифа округа Айрделл сообщает, что на борту находились пять взрослых и два ребенка.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что двухмоторный бизнес-джет Cessna 550 разбился в Северной Каролине. Воздушное судно потерпело крушение вскоре после вылета из аэропорта в округе Айрделл около 10:20 четверга по местному времени (18:20 мск).