В Сиднее в больницах остаются 15 раненных во время теракта

Четверо пациентов в критическом состоянии

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 19 декабря. /ТАСС/. 15 человек, пострадавших в результате теракта на пляже Бондай, остаются в больницах Сиднея. Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения штата Новый Южный Уэльс, состояние четырех пациентов оценивается как критическое.

В ведомстве указали, что из 15 раненых, остающихся под наблюдением врачей в больницах Сиднея, "четверо пока в критическом состоянии". "Состояние еще 11 пострадавших считается стабильным", - уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в больницах города находятся 22 пострадавших во время нападения.