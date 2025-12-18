Для обезоружившего террориста в Сиднее собрали более $2,5 млн

Ахмед аль-Ахмед поблагодарил всех, кто принял участие в сборе средств

СИДНЕЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Более $2,5 млн пожертвований собрали пользователи краудфандинговой платформы GoFundMe для мужчины, обезоружившего одного из исполнителей теракта в Сиднее. Об этом свидетельствуют данные сервиса.

По данным GoFundMe, для 43-летнего сирийца Ахмеда аль-Ахмеда, который отобрал оружие у одного из боевиков, напавших на людей на пляже Бондай, собрали свыше $2,56 млн. Австралийские пользователи социальных сетей распространили ролик, на котором мужчине сообщают о том, что свыше 40 тыс. человек по всему миру собрали для него деньги. "Я это заслужил?" - спрашивает аль-Ахмед на видео, прежде чем поблагодарить всех, кто принял участие в сборе средств.

Всего рамках 12 акций по сбору средств на платформе GoFundMe жертвователи собрали свыше $5 млн для аль-Ахмеда, названного "героем Бондая", и семей погибших во время теракта. К сборам присоединились более 73 тыс. человек из 60 стран мира.

Герой Бондая

Ранее австралийские СМИ опубликовали в интернете видео, на котором видно, как мужчина разоружил террориста, стрелявшего по людям, подбежав к нему со спины и выхватив оружие. Позднее выяснилось, что героем оказался 43-летний сириец, житель Сиднея и владелец небольшой лавки Ахмед аль-Ахмед. В результате потасовки с террористом он получил несколько ранений в плечо и был госпитализирован.

Позднее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе навестил мужчину в больнице, поблагодарив его за храбрость и назвав "настоящим австралийским героем". Генерал-губернатор Австралии Саманта Мостин, также посетившая аль-Ахмеда в больничной палате, передала ему слова благодарности от короля Великобритании Карла III.