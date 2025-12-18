CBS: в США опубликовали фото с Биллом Гейтсом по делу Эпштейна

В материалах также фигурирует снимок девушки, на теле которой написаны цитаты из романа "Лолита" Владимира Набокова

Джеффри Эпштейн © Комитет Палаты представителей США по надзору и правительственной реформе

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Демократы из Комитета палаты представителей Конгресса по надзору и подотчетности опубликовали 68 фотографий, полученных из архивов обвиненного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна. Среди них есть снимки, где изображен основатель компании Microsoft и один из богатейших людей мира Билл Гейтс вместе с молодыми девушками, сообщил телеканал CBS News.

Как отметил телеканал, Гейтс признал, что проводил время с Эпштейном, пытаясь получить через финансиста пожертвования и обзавестись связями для благотворительной деятельности.

В опубликованных материалах также фигурирует фото паспорта гражданки Украины и снимки девушки, на теле которой написаны цитаты из романа "Лолита" Владимира Набокова.

12 декабря члены Демократической партии из комитета по надзору палаты представителей заявили о получении 95 тыс. фотографий из дела Эпштейна.

10 декабря суд южного округа штата Нью-Йорк дал свое согласие на публикацию материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Он был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.