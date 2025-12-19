ABC: в Австралии арестовали семерых мужчин, вероятно, планировавших теракт

Следователи предполагают, что задержанные "исповедуют экстремистскую исламскую идеологию"

СИДНЕЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции Австралии арестовали семерых мужчин, подозреваемых в планировании теракта, в одном из юго-западных пригородов Сиднея. Об этом сообщает радиостанция ABC со ссылкой на источник в полицейском управлении штата Новый Южный Уэльс.

Следователи полагают, что арестованные 18 декабря мужчины, прибывшие в Сидней из штата Виктория, "исповедуют экстремистскую исламскую идеологию" и, вероятно, "планировали акт насилия".

Заместитель комиссара полиции штата Дэвид Хадсон сообщил, что "единственным оружием, найденным при обыске мужчин, был нож, а огнестрельного оружия не было". "У нас есть некоторые данные о том, что они намеревались посетить пляж Бондай. Мы приняли решение задержать их, поскольку сейчас, после зверств, совершенных в прошлое воскресенье [в Сиднее], <…> мы не собираемся рисковать и ждать, что они могут сделать", - сказал он.