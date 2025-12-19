Премьер Австралии объявил 21 декабря днем памяти жертв теракта в Сиднее

На всех правительственных зданиях в штате Новый Южный Уэльс и по всей стране флаги будут приспущены в знак уважения к погибшим, отметил Энтони Альбанезе

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Федеральное правительство Австралии объявило 21 декабря днем памяти жертв теракта в Сиднее, унесшего жизни 15 человек. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Читайте также

Стрельба на праздновании Хануки и 15 погибших. Главное о теракте в Сиднее

Выступая перед журналистами, премьер попросил граждан страны "в воскресенье почтить минутой молчания в память о погибших в теракте". "В воскресенье флаги на всех правительственных зданиях в штате Новый Южный Уэльс и по всей Австралии будут приспущены в знак уважения к погибшим и скорби, разделяемой всеми нами. Мы приглашаем людей по всей Австралии зажечь свечу в 18:47 вечера [10:47 мск] - ровно через неделю после теракта - в качестве тихого акта памяти в кругу семьи, друзей или любимых", - сказал он.