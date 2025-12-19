Москвичам рассказали, какую новогоднюю ель можно бесплатно провезти в метро

Высота дерева должна быть до 120 см

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Москвичам и гостям столицы напомнили о том, что в метрополитене можно провозить бесплатно ель высотой до 120 см. Выше 1,5 м высотой дерево к провозу не допускается, сообщили ТАСС в пресс-службе метро.

"Ель или любое другое дерево являются ручной кладью. По правилам метрополитена ель высотой до 120 см можно провезти бесплатно. Громоздкая ручная кладь, которая по параметрам длины, ширины и высоты превышает 150 см, к провозу не допускается", - сказал собеседник агентства.

Провоз габаритной ручной клади, размеры которой находятся в пределах от 120 до 150 см, осуществляется на платной основе. Исключением являются детские велосипеды, которые можно провозить бесплатно. Количество мест ручной клади не должно превышать двух на одного пассажира.

В метрополитене также напомнили, что любые вещи, провозимые пассажирами в качестве ручной клади, не должны загрязнять объекты метрополитена или пачкать других пассажиров и их вещи.

Ранее в Центральной пригородной пассажирской компании ТАСС сообщили, что пассажиры электричек смогут бесплатно перевезти новогодние елки весом до 36 кг, если сумма трех измерений - длины, ширины и высоты дерева - составляет менее 180 см. Ель должна быть чистой, не царапать обшивку сидений и не мешать другим пассажирам. Если параметры елки превышают установленные нормы, для ее провоза необходимо приобрести билет в кассе или билетном автомате.