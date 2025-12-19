В НИУ ВШЭ рассказали о новой методике расчета аварийности на дорогах

Эта методика связывает число жертв ДТП не с количеством зарегистрированных в регионе машин, а с пробегом транспортных средств, сообщили в пресс-службе университета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" для оценки аварийности на дорогах предложил новую методику расчета, которая связывает число погибших в ДТП не с числом зарегистрированных в регионе машин, а с пробегом транспортных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

В университете отметили, что показатель транспортного риска рассчитывается как число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в регионе. "НИУ ВШЭ предлагает считать не на 10 тыс. транспортных средств, а на пробег транспортных средств. В настоящее время в статистике считается только пробег грузовых транспортных средств, принадлежащих крупным автотранспортным предприятиям. Пробег всех автомобилей с успехом считают с помощью оборудования интеллектуальных транспортных систем, установленного сегодня на многих автомобильных дорогах высоких технических категорий, а также на улицах Москвы и ряда других городов", - рассказали в университете.

Там отметили, что нынешняя методика расчета аварийности не учитывает автомобили, которые передвигаются не по своим регионам.

Вместе с тем ученые указали на то, что новая методика расчета показателя транспортного риска требует решения сложных задач: она должна оценивать пробег всего автомобильного парка в разрезе регионов, городов, дорог не только федерального, но регионального и местного значения.

"Здесь самый сложный вопрос - оценить пробег личных автомобилей, а также автомобилей, принадлежащих предприятиям малого и среднего бизнеса и физическим лицам. Опыт решения этих задач накоплен за последние годы во многих странах мира. Перед нами стоит задача разработать соответствующую методологию для отечественных условий", - пояснили в университете.

Кабинет министров РФ 15 декабря поручил Минтрансу, Росстату и Росавтодору во взаимодействии с НИУ ВШЭ проработать возможность учета данных о пробеге транспортных средств при оценке аварийности в разрезе регионов и конкретных автомобильных дорог.