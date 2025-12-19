В России с 2026 года появятся новые профессии и должности

В их числе коуч, спа-менеджер, копирайтер и SMM-менеджер

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Несколько изменений, связанных с профессиями и их названиями, вступят в силу с начала 2026 года. Это следует из приказа Росстандарта, утверждающего новый общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Действующий классификатор был утвержден в 1994 году, а последние изменения в него вносились в 2012 году. Новый документ разработан по поручению президента РФ Владимира Путина от 2023 года и утвержден приказом Росстандарта.

Как следует из документа, с которым ознакомился ТАСС, среди новых профессий и должностей, которых не было в старом перечне, - коуч, спа-менеджер, копирайтер и SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту и инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер, лейаут-артист, специалист по корпоративной социальной политике и многие другие. Большое количество новых специальностей касается таких сфер, как IT, финансы, производство контента, экология и другие.

Всего в новом списке - 5 597 профессий рабочих (в алфавитном порядке - от авербандщика до юстировщика оптических приборов) и 4 338 должностей служащих (от агента до юриста).

Как сообщал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, появление нового общероссийского классификатора связано с появлением за последние десятилетия одних и устареванием других специальностей. "Действующему классификатору, а проще сказать, перечню профессий около 30 лет. Конечно, многие позиции просто уже устарели, - сказал депутат. - Поэтому с 1 января 2026 года будет обновленный перечень профессий".

Классификатор используется, в частности, для статистического учета, решения вопросов миграции рабочей силы, администрирования трудовых отношений между работодателем и работником, идентификации профессий при применении льгот для рабочих с вредными или тяжелыми условиями труда и так далее. Как указано в документе, он предназначен также для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих, организации их зарплаты и начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах.