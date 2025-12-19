Под Челябинском на трассе возобновили движение автобусов

Оно было приостановлено из-за снегопада

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Движение большегрузов и автобусов, которое было приостановлено на участке федеральной трассы М-5 "Урал" в Челябинской области из-за снегопада, возобновили. Об этом сообщили в управлении дорог "Южный Урал".

"Введенные ранее ограничения сняты", - сказали в управлении.

Накануне со ссылкой на отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону сообщалось, что движение автобусов и большегрузов ограничивается с 22:00 (20:00 мск) на участке автодороги М-5 "Урал" от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Чебаркуль. Причиной для ограничения стали снегопад, снежный накат, рыхлый снег.