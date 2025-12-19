ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Врач Юн назвала лучшую защиту от гриппа, неверно называемого "гонконгским"

По словам представителя Департамента здравоохранения Гонконга, это прививка
Редакция сайта ТАСС
06:10

ГОНКОНГ, 19 декабря. /ТАСС/. Прививка остается лучшей защитой против гриппа, который некорректно называют "гонконгским". Об этом сообщила корреспонденту ТАСС представитель Департамента здравоохранения Гонконга Кетти Юн.

"С августа 2025 года в мире быстро распространяется антигенно измененный штамм вируса гриппа А (H3N2), известный как субклад K. С тех пор выявление этого штамма вируса растет во многих регионах мира. За последние шесть месяцев вирус субклада K был обнаружен более чем в 34 странах. Но это по-прежнему обычный сезонный вирус гриппа, а не новый вирус. Текущие эпидемиологические данные не указывают на то, что этот штамм вызывает более тяжелое заболевание", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в этом сезоне вакцина против гриппа продолжает защищать как детей, так и взрослых, снижая риск госпитализации. "Вакцина по-прежнему защищает от штамма субклада K, а также от вирусов гриппа A (H1) и гриппа B", - отметила она.

Собеседница агентства добавила, что вакцинация является одним из наиболее эффективных средств предотвращения тяжелых случаев сезонного гриппа и его осложнений. "Вакцина также снижает риск госпитализации и смертности от сезонного гриппа. Правительство Специального административного района Гонконг (Сянган) постоянно призывает население к вакцинации и предоставляет бесплатную и субсидированную вакцину против сезонного гриппа группам населения, подверженным повышенному риску, в рамках различных государственных программ вакцинации", - добавила представитель Департамента здравоохранения Гонконга.

Ранее в беседе с ТАСС она отметила, что Департамент здравоохранения Специального административного района Гонконг (Сянган) подчеркивает, что "утверждение о происхождении вируса гриппа A (H3N2) в Гонконге является безосновательным", а потому некорректно называть его "гонконгским гриппом".

