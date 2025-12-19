Опрошенные россияне назвали идеальные форматы корпоратива

По данным "Кион музыки" и hh.ru, в лидерах предпочтений живые выступления артистов и караоке

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Концерт Басты и караоке россияне считают наиболее привлекательными форматами корпоративного мероприятия. Об этом свидетельствуют аналитические данные сервиса "Кион музыка" и онлайн-платформы hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Аналитики hh.ru совместно с "Кион музыкой" представили результаты масштабного опроса о корпоративной культуре в российских компаниях. 57% опрошенных мечтают о концерте артиста вживую на корпоративе. Наиболее часто в ответах фигурировали такие исполнители, как Баста, Zivert, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дима Билан и группа Artik & Asti", - говорится в сообщении.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие более 2 тыс. сотрудников из разных регионов и отраслей, 70% респондентов полагают, что корпоративные мероприятия должны быть частью жизни компании, а 60% сообщили, что их работодатели регулярно организуют корпоративы, в том числе новогодние. При этом участие в таких событиях носит выборочный характер. Лишь 30% сотрудников посещают корпоративы регулярно, 40% делают это время от времени, еще около 30% предпочитают не участвовать.

Как отметили в пресс-службе, караоке как часть корпоративной программы положительно оценивают 45% участников опроса, еще 23% не принимают в нем участие, но не возражают против такого формата, тогда как 18% относятся к караоке отрицательно. Среди наиболее популярных песен для совместного исполнения респонденты назвали "Коня" группы "Любэ", "Батарейку" группы "Жуки", "Крошка моя" группы "Руки Вверх!", а также композиции Анны Asti, группы "Дискотека Авария" и Надежды Кадышевой.

По данным пресс-службы, в музыкальных предпочтениях мнения разделились: 24% опрошенных выбрали современную музыку 2020-х годов, 23% - хиты 1990-2000-х годов. Среди жанров лидируют поп-музыка (40%), далее следуют рок (17%), классическая музыка (14%), электронная музыка (13%) и джаз (13%).