Журналист объяснил ТАСС, зачем пришел на прямую линию с Путиным в каске

Ростислав Бардокин хочет обратить внимание президента РФ на ситуацию в угольной отрасли

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Шамарова/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Журналист из Новокузнецка Ростислав Бардокин пришел на совмещенные прямую линию и пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в каске. Таким образом он хочет привлечь внимание главы государства и задать вопрос про угольную отрасль, передает корреспондент ТАСС.

"Я надел каску, чтобы обратить внимание Владимира Владимировича на ситуацию в угольной отрасли", - рассказал ТАСС журналист Ново-ТВ Новокузнецк Ростислав Бардокин.

По его словам, в городе есть проблемы с вывозом угля. "Я хочу обратить внимание на развитие углехимии и, учитывая то, что у нас шахтеры ходят в таких касках, только с фонариками, я надел такую же. Надеюсь, получится задать вопрос", - отметил он.