"Кион": каждый третий россиянин чувствует себя героем антиутопии

каждый третий россиянин чувствует себя героем антиутопии

Главной причиной интереса к научной фантастике назвали способность жанра служить инструментом осмысления действительности через образы будущего

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр "Кион" и книжный сервис "Кион строки" узнали, читают ли россияне фантастику и антиутопии, а также смотрят ли экранизации обоих жанров. В ходе исследования выяснилось, что 36% россиян читают фантастику, чтобы заставить мозг работать, а каждый третий чувствует себя героем антиутопии.

"В опросе приняли участие жители 120 городов России в возрасте от 18 до 65 лет. Исследование было проведено к выходу сериала "Резервация" - первой экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева "Принцип четности" о городе, отрезанном от внешнего мира загадочной аномалией", - говорится в сообщении.

Главной причиной интереса россиян к научной фантастике называется способность жанра служить инструментом осмысления действительности через образы будущего - на это указали 44% респондентов. Еще 36% ценят жанр за интеллектуальную нагрузку, а такое же количество людей видит в нем способ отвлечься от рутины. В рейтинге самых читаемых авторов-фантастов уверенно лидируют братья Стругацкие (43%). За ними следуют Герберт Уэллс (35%), Сергей Лукьяненко и Рэй Брэдбери (по 34%), а также Айзек Азимов (28%).

Отдельное внимание в опросе уделили антиутопиям: их читают 48% россиян. Половина из них (50%) ценит этот жанр за развитие критического мышления, 41% - за его предупреждающую функцию, 38% - за острую социальную рефлексию, а 30% - за возможность "прожить" наихудшие сценарии в безопасном пространстве книги. Самыми популярными антиутопиями стали "Бегущий человек" Стивена Кинга и "1984" Джорджа Оруэлла (по 17%), а также "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери (15%). При этом 34% опрошенных признались, что иногда ощущают себя героями подобных произведений.

Подавляющее большинство респондентов (85%) активно интересуются экранизациями фантастики и антиутопий. В списке наиболее востребованных лент - "Дюна" (2021, 2024), "Голодные игры", "Марсианин", "Бегущий по лезвию", "Дивергент", "Ночной дозор", "Война миров" и классические "Приключения Электроника".