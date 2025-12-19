Песков: Народный фронт будет работать по обращениям россиян к Путину весь год

В этой работе принимают участие и муниципальные, и региональные, и федеральные органы власти, отметил пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Народный фронт весь год будет изучать обращения россиян на прямую линию, чтобы оказать помощь по каждому вопросу. Об этом заявил, предупреждая журналистов о начале "Итогов года с Владимиром Путиным", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всегда содержание и прямой линии, и пресс-конференции тщательно анализируется. И потом на основе этого формулируется перечень поручений главы государства, - напомнил Песков. - Так же будет и на этот раз".

"А Народный фронт России в течение года продолжит напряженную работу, с тем чтобы каждое обращение гражданина получило реакцию, было проанализировано, - добавил представитель Кремля. - Там, где нужна помощь, она была бы оказана".

"В этой работе принимают участие и муниципальные, и региональные, и федеральные органы власти", - отметил пресс-секретарь российского лидера.