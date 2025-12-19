В Липецке жителям дома, куда попали обломки БПЛА, разрешили вернуться в квартиры

На месте работают специалисты профильных департаментов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Жильцам дома в Липецке, в одну из квартир которого попали обломки БПЛА, разрешили вернуться в квартиры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Роман Ченцов.

"В квартире, куда попали обломки БПЛА, уже отработали взрывотехники, все убрали. Сейчас там безопасно. Жители могут возвращаться домой. На месте работают специалисты профильных департаментов: проводят обследование и фиксируют повреждения", - написал он.

О том, что фрагменты БПЛА попали в один из жилых домов на территории Липецка, утром 19 декабря сообщил губернатор Игорь Артамонов. Пострадавших не было, угрозы обрушения здания также нет.