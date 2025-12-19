Сотрудники Лувра завершили забастовку

Музей возобновит нормальную работу

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Лувра приняли решение о прекращении забастовки, начатой в 15 декабря в знак протеста против методов управления музеем. Как сообщает агентство AFP, культурное учреждение с пятницы вернулось к обычному режиму работы.

В ходе общего собрания в пятницу утром профсоюзы договорились не продолжать забастовку. В то же время они оставили в силе предупреждение о возможном возобновлении акции протеста "из-за недостаточного прогресса на переговорах" с руководством музея.

15 декабря 400 сотрудников на собрании в музее единогласно поддержали идею о проведении однодневной забастовки. В то же время некоторые из них выступили за бессрочную забастовку. 16 декабря музей не работал, так как вторник - выходной день в Лувре. 17 декабря музей возобновил прием посетителей, но в ограниченном режиме.

Забастовка была инициирована в знак протеста против методов управления музеем, особенно на фоне ряда негативных событий последних месяцев, включая ограбление галереи Аполлона в октябре. Сотрудники выражают недовольство тем, что музейные помещения закрываются значительно позже установленных часов работы из-за нехватки кадров, технических проблем и общего состояния здания. При этом они сталкиваются с "ростом рабочей нагрузки, все более жесткими методами управления и противоречивыми указаниями, которые мешают им спокойно и эффективно оказывать услуги" посетителям. В связи с этим профсоюзы намерены "оказывать стратегическое давление" на руководство музея, чтобы добиться изменений.