Путин: Бог не знает, что люди разделились на церкви

Не важно это и бойцам на фронте, подчеркнул президент

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Люди, которые "сидят под пулями" на передовой, не разделяют друг друга по вероисповеданию, для них это не имеет значение, ведь у них общие ценности. Ровно так же Бог не знает, что люди на Земле разделили друг друга на какие-то церкви, заметил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

"Я с народом России". О чем Путин говорил на больших пресс-конференциях

"Что касается в целом этого года единения народов России, мне кажется, что мы делаем правильно, особенно сейчас, в условиях проведения специальной военной операции, потому что, когда страна сталкивается с такими испытаниями, она сплачивается", - подчеркнул российский лидер.

Он согласился с одним из журналистов, который задал главе государства свой вопрос, в том, что людям, которые "сидят под пулями" на линии боевого соприкосновения, нет никакой разницы, кто какого вероисповедания. "Знаете, как шутят в таких случаях? Если Господь есть - я-то в этом не сомневаюсь, - то тогда он не знает, что люди на Земле разделились на какие-то церкви. У нас общие ценности - вот, что важно", - указал президент.