Путин обосновал ограничения мобильной связи

Эта мера минимизирует опасность при налетах дронов, отметил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ограничения мобильной связи в российских регионах связаны с обеспечением безопасности и направлены на снижение рисков при налетах беспилотников. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Мы понимаем, что ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности от налетов, ударов дронов", - сказал он.

Глава государства отметил, что компоненты сервисов мобильной связи находятся за рубежом, поэтому противнику легче выбирать цели для ударов. "К сожалению, это так. Это реалии сегодняшнего дня", - добавил Путин.

Президент отметил, что эту проблему можно решить двумя способами. "Первое - это переход на отечественное программное обеспечение и на наше так называемое железо. Второе - можно использовать и возможности иностранных производителей, которые работают, но надо договариваться с ними тогда о том, чтобы они эти сервисы переводили на территорию Российской Федерации", - сказал Путин, добавив, что в любом случае по обоим направлениям "нужно будет работать".