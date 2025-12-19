Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили выплаты

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии извинился перед Кристиной Гребе за нерасторопность социальных служб с назначением ей пенсии

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Все положенные региональные выплаты произведены в полном объеме вдове бойца СВО Кристине Гребе из Новосибирска, которая обратилась к президенту РФ на прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

Обращение жительницы Новосибирска Кристины Гребе было связано с тем, что она и двое детей погибшего в январе 2024 года участника СВО до сих пор не получили удостоверения членов семей погибшего и пенсию по потере кормильца. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии извинился перед вдовой бойца СВО за нерасторопность социальных служб с назначением ей пенсии. Он также рассказал об "избыточной бюрократии", которая существует между социальным блоком правительства РФ и Минобороны в вопросах поддержки военнослужащих и их семей.

"Министерство труда и социального развития Новосибирской области сообщает, что все положенные региональные выплаты женщине назначены и произведены в полном объеме", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что супруге погибшего участника СВО назначена пенсия по потере кормильца супруге и детям погибшего военнослужащего и передана для выплаты в кредитное учреждение, оформлены удостоверения члена семьи погибшего супруге и детям.