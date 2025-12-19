Слуцкий призвал обязать компании продавать часть улова в регионах добычи рыбы

Лидер ЛДПР отметил, что еще в 2024 году цены на рыбную продукцию в Хабаровском крае были сравнимы или выше, чем в Москве

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести для рыбопромышленных компаний обязательное требование о реализации части выловленной рыбы в регионах добычи, чтобы обеспечить местных жителей доступной продукцией.

Как отметил парламентарий в беседе с ТАСС, на "Итогах года" президент России Владимир Путин поднял один из ключевых вопросов для прибрежных регионов Дальнего Востока и Севера - доступность рыбы. "В лидерах по росту цен - Камчатка, Приморье, Мурманская область. То есть те регионы, где рыбу добывают и перерабатывают. Еще в 2024 году в ходе визита в Хабаровск меня крайне удивило, что цены на рыбную продукцию либо сравнимы, либо выше, чем в Москве", - отметил он.

"Предлагаю ввести обязательство для рыбопромышленных компаний распределять выловленную рыбу так, чтобы часть улова оставалась в регионе добычи. Это позволит обеспечить в первую очередь людей местной продукцией по доступными ценам. Люди на должны переплачивать за природные дары их земли", - сказал Слуцкий.