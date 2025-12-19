Путин пообещал разобраться с долгостроем спортобъектов

Речь идет об объектах в Хакасии и Челябинской области

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что разберется со спортивными объектами в Хакасии и Челябинской области, которые никак не могут достроить и открыть. Об этом российский лидер заявил на "Итогах года".

"Дайте мне, пожалуйста, эти данные. Мы с этим поразбираемся", - сказал Путин, заслушав жалобы на долгое строительство спортивных объектов в челябинском поселке и городе в Хакасии.

Глава государства отметил, что на протяжении многих лет, когда в правительстве РФ шла работа по балансированию бюджета, повторялась одна и та же фраза: "если не закончены какие-то объекты, то нельзя начинать новые, надо заканчивать то, что начато, и не замораживать".