Путин отметил, что число читающих людей сокращается во всем мире
Редакция сайта ТАСС
12:58
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Число читающих людей сокращается во всем мире, в том числе в РФ, однако в стране еще много людей читают книги. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".
Читайте также
"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн
"К сожалению, сокращение чтения книг наблюдается практически во всем мире. Мы когда-то гордились тем, что СССР является самой читающей страной в мире, так говорили об этом. И сейчас тоже у нас много читают, но, к сожалению, как, повторяю, во всем мире, количество читающей публики сокращается", - сказал президент.