Путин: учиться нужно в аудиториях, чтобы ученики могли думать без применения ИИ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Школьники и студенты должны решать учебные задачи в классах и аудиториях, чтобы они могли думать собственной головой без помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

"Возникает опасность того, что дети, подростки, школьники, да и студенты не будут сами думать, искать решения - достаточно просто <…> нажать кнопку и получить нужный ответ, - отметил Путин. - И в школе, и средних учебных заведениях, и в высшей школе нужно таким образом выстраивать, видимо, теперь образовательный процесс, чтобы все-таки основные вещи решались и отрабатывались непосредственно в учебных аудиториях. Чтобы задачи, которые стоят перед учеником, школьником, студентом ставились прямо на месте в аудитории и прямо на месте в аудитории они решались человеком конкретно, чтобы была необходимость включать мозги".

Президент указал, что с учетом технологического прогресса задача по правильной организации учебного процесса усложняется, но ее нужно решать. "[Это необходимо], чтобы в конце концов это развитие современных технологий не привело к тому, что часть нашего населения, часть граждан, часть общества будет думающим, поскольку она будет работать вот в этой парадигме, а другая пойдет по простому пути - так и будет уметь пользоваться техникой, нажимать правильные кнопки, но будет интеллектуально деградировать", - подчеркнул глава государства.