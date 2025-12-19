В РГО заявили, что навыки жизни в условиях Якутии приучили бойцов к стойкости

Каждый из тех, кто находится на линии боевого соприкосновения, каждый день, по сути, совершает героические поступки, сообщил исполнительный директор отделения РГО в Якутии Дмитрий Соловьев

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Якутские бойцы, выросшие в суровом климате Якутии, имеют навыки быстро приспосабливаться к тем или иным условиям и быть стойкими к сложностям. Такое мнение выразил ТАСС исполнительный директор отделения РГО в Республике Саха (Якутия), директор исторического парка "Россия - моя история" в Якутске Дмитрий Соловьев.

Читайте также

Как проходили "Итоги года" с Владимиром Путиным

Как заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года", Якутия хорошо развивается и направляет на линию боевого соприкосновения таких бойцов, которых во всем мире нет.

"Такая стойкость, выносливость, большое терпение наших бойцов, способность к адаптации: понимая, в каких условиях сегодня ведутся эти боевые действия, наши якутяне, живущие в таком суровом климате, большинство из которых, конечно же, родились и проживают в сельской местности, имеют определенные навыки довольно-таки быстро приспосабливаться к тем или иным условиям. Они могут использовать свои идущие из глубины веков способности противостоять этим природным сложностям, выживать в буквальном смысле в суровых и нестандартных ситуациях", - сказал Соловьев.

Он подчеркнул, что якутские воины "не только сегодня достойно несут свой боевой долг перед Родиной". "В Великую Отечественную войну, в других сражениях и локальных конфликтах всегда отзывы командиров свидетельствовали о том, что наши якутские воины достойно сражались за наше Отечество", - добавил он.

"Мы знаем и понимаем, что каждый из тех, кто сегодня находится на линии боевого соприкосновения, каждый день, по сути, совершает героические поступки. Это, конечно же, чувство ответственности за свое дело, чувство ответственности за ближнего, чувство поддержки друг друга, которое у нас развивается и прививается из поколения в поколение, без которого на Севере очень трудно прожить, - отметил собеседник агентства. - Эти все качества проявляются на поле боя, поэтому мы гордимся нашими воинами. Наши сердца и наши мысли - с ними".

При этом он выделил население республики, которое участвует в поддержке военнослужащих. "Чувство единства нашего народа, я уверен, придает им силы и дает возможность справляться с трудностями, которые их сопровождают в этом нелегком, но очень важном деле сегодня там на передовой", - добавил он.