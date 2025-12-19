Спортобъект в поселке Джабык планируется принять в муниципальную собственность

Правительство Челябинской области держит вопрос завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на особом контроле

ЧЕЛЯБИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Недостроенный спортивный объект в поселке Джабык Челябинской области, про который сообщили местные жители ведущим программы "Итоги года с Владимиром Путиным", планируется принять в муниципальную собственность, а после этого достроить в течение нескольких месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" ведущие зачитали жалобу жителей поселка на то, что спортивный объект не достроен.

"Подрядчик обанкротился, работы им завершены не были. В настоящее время степень готовности объекта составляет около 90%. <…> . Следующее судебное заседание назначено на 26 января 2026 года. После решения вопроса о признании права собственности за муниципалитетом, объект будет завершен и сдан в течение нескольких месяцев", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса велось руководством Карталинского района в рамках региональной программы "Развитие физической культуры и спорта". В соответствии с условиями контракта, подрядчик должен был сдать объект в полной готовности. В настоящее время идут судебные разбирательства в Арбитражном суде Челябинской области.

В пресс-службе добавили, что правительство Челябинской области держит вопрос завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на особом контроле. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сейчас регион ведет судебную тяжбу по передаче физкультурно-оздоровительного комплекса в собственность властей. "Сразу после передачи объекта на баланс муниципалитета появится юридическая возможность достроить, что немедленно будет сделано. Объект в высокой степени готовности", - пояснил глава региона.