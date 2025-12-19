Путин в шутку предложил "пройти с шапкой", чтобы поддержать свадьбу жениха с "Итогов года"

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной в эфире программы, она согласилась

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе "Итогов года" предложил в шутку "пройти с шапкой", чтобы материально поддержать журналиста из Екатеринбурга Кирилла Бажанова, сделавшего предложение руки и сердца своей возлюбленной в эфире программы.

Ход прямой линии был прерван ведущей Екатериной Березовской, которая решила зачитать сообщение ТАСС о том, что девушка Бажанова ответила согласием.

"Кирилл задался вопросом о материальной стороне дела. На самом деле, правильно - мужчина должен думать о том, как внести существенный вклад в решение материальных вопросов. Вот мы с шапкой сейчас по кругу пойдем и соберем вам как минимум на свадьбу", - пошутил президент.